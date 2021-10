Auto capovolta, muoiono due 24enni a Napoli

Due ragazzi di 24 anni di Ottaviano (Napoli) sono morti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno alle 4 tra Napoli e Casavatore, in via detta Strada di Casoria. Nell’incidente sono rimaste ferite due ragazze, rispettivamente di 22 e 24 anni: entrambe sono state portate in ospedale, una al Cardarelli di Napoli dove è ricoverata in prognosi riservata, l’altra all’ospedale di Frattamaggiore in codice giallo. Sul posto è intervenuto il Reparto di infortunistica stradale della Polizia. I quattro giovani viaggiavano a bordo di un’auto che si è capovolta per cause ancora da chiarire.

“E’ una domenica tristissima per Ottaviano”. Così il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, sulla morte dei due giovani. “Alessandro e Riccardo – scrive su Facebook Capasso – erano due studenti di appena 24 anni, due bravi ragazzi ai quali è stato sottratto il futuro da un destino assurdo. La comunità ottavianese è vicina alle loro famiglie. Da padre posso immaginare quanto può essere forte il dolore dei genitori in questo momento e so che ogni parola è superflua. Nel silenzio e nella preghiera comunichiamo loro tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza. Preghiamo, inoltre, per i feriti ricoverati in ospedale. Il giorno dei funerali, a Ottaviano sarà proclamato il lutto cittadino”, conclude Capasso.