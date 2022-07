Auto elettrica, acquistarne una usata: ecco una guida sulle cose più importanti da considerare

Per molti conducenti, l’acquisto di un’auto elettrica usata è un salto nel vuoto. Sebbene i veicoli elettrici siano diventati sempre più popolari nell’ultimo decennio, molte persone non hanno idea di cosa cercare in un’auto elettrica usata. Questa guida preparata dagli esperti automobilistici di carVertical spiegherà come acquistare un veicolo elettrico di seconda mano senza problemi.

Vale la pena avere un’auto elettrica?

Con i prezzi del gas in aumento, l’acquisto di un veicolo elettrico può far risparmiare denaro a lungo termine. Sebbene l’elettricità non sia gratuita, le stime dicono che i conducenti in possesso di un veicolo elettrico possono aspettarsi di risparmiare fino a 1.000 dollari all’anno. Tuttavia, i prezzi dei veicoli elettrici nuovi sono ancora superiori a quelli delle auto normali, il che spiega perché l’acquisto di un veicolo usato possa essere un’opzione interessante.

Sorprendentemente, le auto elettriche usate sono spesso in condizioni migliori rispetto ai veicoli tradizionali, in quanto hanno un minor numero di parti mobili. Non c’è niente di peggio che comprare un’auto di seconda mano e poi investire un’enorme quantità di denaro in riparazioni.

Tuttavia, i veicoli elettrici più vecchi hanno un grosso inconveniente: le prestazioni della batteria, che si traducono in una riduzione dell’efficienza. Con il miglioramento delle tecnologie, i nuovi veicoli elettrici possono spingersi oltre i loro antenati. Ciò significa che le persone che scelgono un’auto di seconda mano potrebbero doverla ricaricare più spesso.

Quanto durano le batterie di un veicolo elettrico?

Che si tratti di un’auto a benzina o di un veicolo elettrico, la batteria inizia a deteriorarsi nel tempo e non si può fare nulla per impedirlo. I cambiamenti di temperatura, le ripetute cariche e il chilometraggio elevato sono tra i fattori che riducono lo stato di salute della batteria.

La maggior parte delle case automobilistiche garantisce le batterie per otto anni o 160.000 km. Se un veicolo ha superato questo limite, è probabile che le prestazioni della sua batteria saranno peggiori rispetto a un’auto nuova.

La salute della batteria dipende anche dal clima. Le batterie agli ioni di litio che si trovano nei veicoli elettrici non sono adatte alle temperature calde. Un veicolo usato proveniente dal sud della Spagna potrebbe avere una capacità della batteria ridotta, mentre un’auto proveniente dai Paesi Bassi o dalla Germania potrebbe offrire ai conducenti prestazioni della batteria decisamente migliori.

Gli esperti di auto consigliano di controllare il rapporto sullo stato della batteria del veicolo elettrico prima di stringere la mano al venditore. Sostituire la batteria dell’auto è costoso, quindi è meglio assicurarsi che non sia usurata.

Infrastruttura di ricarica

Prima di acquistare un’auto elettrica, una cosa da considerare è l’infrastruttura di ricarica locale. Chi possiede una casa può caricare il proprio veicolo elettrico in garage o nel vialetto, ma chi vive in appartamento ha meno opzioni.

La maggior parte delle città non dispone di un’infrastruttura di ricarica adeguata, quindi trovare una stazione può essere un vero grattacapo. Ci vogliono solo pochi minuti per riempire un serbatoio, ma può volerci fino a mezza giornata per caricare un veicolo elettrico.

I conducenti che vivono o lavorano lontano dalle stazioni di ricarica possono perdere molto tempo in attesa che la loro auto si ricarichi. Alcune aziende stanno già offrendo caricabatterie portatili per veicoli elettrici destinati a coloro che non hanno la possibilità di effettuare il collegamento alla presa di casa. Tuttavia, questi dispositivi ricaricano le batterie solo fino a un certo livello quindi, al momento, non sono una valida opzione.

L’importanza di controllare la storia dell’auto

Ogni auto è diversa. Due veicoli identici dello stesso modello prodotti nello stesso anno possono essere in condizioni molto diverse. Stile di guida, incidenti e chilometraggio sono tra i fattori che gli acquirenti devono prendere in considerazione.

Non tutti i conducenti sono sinceri e disposti a rivelare tutti i segreti della propria auto. Se un veicolo ha subito un incidente, il suo valore diminuisce. La maggior parte delle persone non vogliono investire in una macchina che ha subito un grave incidente, in quanto potrebbe non essere sicura da guidare e in futuro si potrebbero riscontrare problemi meccanici.

Alcune aziende, come carVertical, offrono un modo semplice per esaminare la storia dell’auto prima di effettuare un acquisto. Dopo aver inserito il VIN dell’auto, i potenziali acquirenti possono verificare se il veicolo ha subito incidenti, assicurarsi che il chilometraggio non sia stato contraffatto, controllare se l’auto è stata rubata e rivedere il suo storico di immatricolazioni. Controllare il VIN dell’auto permette anche agli acquirenti di avere qualcosa su cui far leva quando si negozia il prezzo.

Altre cose da considerare quando si acquista un veicolo elettrico usato

Freni. Quando un veicolo usato non è in accelerazione, utilizza la frenata rigenerativa per rallentare il veicolo, riducendo così l’uso dei freni. Tuttavia, se i freni sono usurati, significa che l’auto è stata usata pesantemente e dovrebbe essere esaminata accuratamente.

Aggiornamenti software. I veicoli elettrici, come tutti gli altri sistemi, ricevono aggiornamenti software regolari. Gli sviluppatori correggono i bug noti e introducono nuove funzionalità per migliorare le prestazioni dell’auto. Tuttavia, le persone spesso posticipano gli aggiornamenti, quindi non è raro trovare un veicolo elettrico che funziona con una vecchia versione del software. Questo può suggerire che il proprietario non si stava prendendo cura della sua auto correttamente e in futuro si potrebbero avere problemi.

Manutenzione dell’auto. Non tutti i meccanici hanno la giusta formazione per lavorare con veicoli elettrici, quindi può essere difficile trovare un’autofficina affidabile. Gli esperti di veicoli elettrici raccomandano di attenersi alle concessionarie ufficiali, in quanto utilizzano parti originali e possono fornire una garanzia per il lavoro eseguito. Prima di acquistare un veicolo usato, i conducenti potrebbero voler verificare se tutte le riparazioni sono state effettuate in un’autofficina affidabile.

Mancanza di scelta. Mentre esistono migliaia di diversi modelli di auto a benzina e diesel, cosa completamente diversa è il mercato dei veicoli elettrici. La situazione sta lentamente migliorando, poiché le case automobilistiche stanno passando ai veicoli elettrici e il numero di modelli è in costante crescita. Tuttavia, il mercato dei veicoli elettrici usati è molto più limitato, quindi trovare un SUV o un camper familiare di 5-10 anni può essere complicato.

Acquistare il primo veicolo elettrico

Come con qualsiasi veicolo di seconda mano, ci sono alcune cose da considerare prima di acquistare un veicolo elettrico. Tuttavia, se l’auto ha una storia pulita e una batteria sana, è una buona idea passare all’auto elettrica. Sebbene molti conducenti siano ancora scettici circa l’acquisto di un veicolo elettrico usato, non c’è da preoccuparsi.

Certo, è necessario portare il veicolo elettrico da un meccanico per un controllo approfondito prima dell’acquisto. E se tutto sembra a posto, è il momento di abituarsi alla guida silenziosa e al parcheggio gratuito!

Max