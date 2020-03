Avanti un altro, 9 Marzo: Ilaria Michetti gioca per 150 e 29mila euro, come è andata da Bonolis

Un’altra serata di grandi pathos e possibilità di vittorie, ma anche svago e risate, sempre necessarie in giorni di forti preoccupazioni per la diffusione del coronavirus: questo è stato il menù di ieri sera di Avanti un altro il game di Bonolis e Laurenti che da anni intrattiene il pubblico.

Cosa sarà successonella puntata di ieri da Bonolis e Laurenti del game show di Canale 5 Avanti un altro?

Qualcuno si sarà conquistato la famigerata vittoria del montepremi? Ecco come è andata nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 9 Marzo.

Avanti un altro, 9 Marzo: Ilaria Michetti gioca per 150 e 29mila euro

Nella puntata di lunedì 9 marzo 2020 ad affrontare il gioco finale è Ilaria Michetti. La 27enne e x militare e studentessa di Giurisprudenza 150 mila euro.

Ilaria non riesce nell’impresa entro i primi 150 secondi e, per l’ultimo tentativo, blocca il montepremi a 29 mila euro. La concorrente sbaglia la terzultima e, per questo, non vince nulla.

aggiornamento ore 00.12

Nella puntata precedente, quella della festa della donna di domenica 8 marzo 2020 a giocarsi il bottino era Francesco Alcerano nato a Catania, ma residente Firenze. Il 26enne addetto vendite di un negozio di telefonia si giocava ben 180 mila euro.

Non ce la faceva nei primi 150 secondi e bloccava il tempo, e il montepremi, a 26 mila euro. Francesco, alla quintultima si interrompeva e tornava a casa a mani sgombre.

aggiornamento ore 05,12

Nella puntata di sabato 7 marzo 2020 ecco invece il turno di Antonio Luciani dalla provincia di Chieti. L’ex finanziere in corsa per 130 mila euro dopo i 150 secondi giocava per 28 mila euro. Il concorrente però alla terzultima cadeva e dunque niente bottino anche per lui.

Ancor prima venerdì 6 marzo 2020 giovava Lucia Nitti da Bari. La ventottenne operatrice telefonica puntava a 175 mila euro. Pure per lei dopo i 150 secondi montepremi ridotto a 13 mila euro ma si fermava alla sestultima e, quindi, tornava a casa senza montepremi.

aggiornamento ore 12.55