Avanti un altro, gioco finale lunedì 20 Gennaio: nessun campione, poi Massimo punta a 175 mila euro

La settima del preserale di Canale 5 si è aperta con una delle puntate più pirotecniche di Avanti un altro: infatti, nella puntata del programma condotto da Paolo Bonolis insieme a Luca Laurenti come sempre su Canale 5 si è assistito ad una anomalia che, pur se prevista dai regolamenti, ha messo in discussione la fase finale. Perchè? Cosa è successo?

In pratica, nessun concorrente è riuscito con le sue sole forze ad arrivare a cogliere la leadership e giocarsi il gioco finale. Ma come mai? E, alla fine, chi ha giocato e cosa è successo in onda nella puntata del 20 Gennaio? Ecco come è andata nel game finale e chi è il concorrente che ha giocato con Bonolis.

Avanti un altro, gioco finale lunedì 20 Gennaio: nessuno diventa campione. Cosa è successo

Nella puntata di lunedì 20 gennaio c’è stato un turbolento sviluppo del game, un pò insolito per quelli che sono i trend e i ritmi di Avanti Un Altro: infatti, malgrado le consuete dinamicche, nessuno è diventato campione potenziale rispondendo nel modo corretto alle domande e pescando dal pitigozzaro.

Era del resto una situazione già capitata quest’anno così come in passato: e in tal senso, come da regolamento, sono stati richiamati tutti i concorrenti che avevano preso parte alla puntata. Solo uno, grazie alla ‘dea bendata’, sarebbe stato il fortunato. Chi?

Avanti un altro, gioco finale lunedì 20 Gennaio: Massimo punta a 175 mila euro

A fare la pescata fortunata è stato Massimo, un 46enne avvocato romano che ha dunque giocato alla manche finale, la più cruciale e definitiva del gioco di Bonolis e Laurenti.

Massimo ha provato a portarsi a casa 175 mila euro. Non riuscendoci nei primi 150 secondi ha bloccato il tempo, e il montepremi, a 26 mila euro. Si è tuttavia fermato alla quindicesima tornando a casa senza bottino.

Del resto la giornata di ieri era particolare anche per via del controverso (e per alcuni molto dibattuto) blue monday che effettivamente non ha portato proprio benissimo ai concorrenti in gara. Nel giorno più triste dell’anno e, evidentemente anche tra i più sfortunati, anche da Bonolis e da Laurenti nessuno ha avuto la forza e la fortuna di diventare leader nel modo più ortodosso. Ciò nonostante, proprio Massimo ha preso il pitigozzo vincente, pur non riuscendo alla fine a strizzare fino in fondo l’occhio alla fortuna.

Una situazione, quella della mancanza di campioni, che da regolamento, capita quando tutti i concorrenti sbagliano le risposte. In questo caso ognuno dei partecipanti pesca dal pitigozzaro e, di conseguenza, tutto si riduce ad una mera situazione di fortuna. Chi pesca la cifra più alta ha diritto al gioco finale: evidentemente, dunque, per Massimo non è stato il blue monday, anche se, come si capisce, nemmeno il più fortunato della sua vita.

La precedente sequenza del gioco finela, invece, nel turno di domenica 19 gennaio ha visto giocarsi il montepremi il giovane Antonio Turri, un ventottenne che ha puntato al bottino di 225 mila euro. Il ragazzo aveva bloccato il tempo prima di provare a vincere almeno il montepremi che si era ridotto a 30 mila euro: ma anche lui, come diversi suo precedenti o Massimo nella puntata di Lunedì, non è riuscito ad espugnarla. In questa stagione non è una rarità: la vittoria è capitata in una sola occasione.

