Avanti un altro, gioco finale martedì 14 Gennaio, cosa è successo da Paolo Bonolis adesso

Ancora una volta milioni di italiani si sono incollati di fronte allo schermo per assistere al gioco finale del preserale di Canale 5 Avanti un altro. Sulla scia dei dati di ascolto della settimana, di un weekend che ha fatto incetta di audience e della fama ormai storica del duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti, il game di Canale 5 continua a crescere di attenzione e interesse.

Ebbene, come è andata oggi in trasmissione? Cosa è appena successo adesso in onda nella puntata del 14 Gennaio? Ecco cosa è accaduto.

Avanti un altro, gioco finale martedì 14 Gennaio, ecco come è andata

Dopo esser partito puntuale in onda alle 18,45 su Canale 5 la nuova puntata della nona edizione di Avanti un altro si è elettrizzata come si immaginava per il gioco finale. Ecco cosa è accaduto nella parte conclusiva di oggi 14 Gennaio 2020.

Nella puntata in cui ha debuttato, nel Salottino, la youtuber Follettina Creation, ad affrontare il gioco finale è stato Simone. Il medico chirurgo 34enne che vive ancora con i suoi ha giocato per un montepremi potenziale di 250 mila euro. Non riesce a portarsi a casa il montepremi intero e blocca il tempo, e il montepremi, a 30 mila euro. Simone si ferma alla diciassettesima e non vince nulla.

Nella puntata del 13 Gennaio, a spuntarla invece è stata all’ultima domanda la signora Linda Cardillo da Firenze. La donna è arrivata al gioco Finale con 180 mila euro a disposizione. Ma non riuscendo a vincere nel primi 150 secondi, ha bloccato tempo e montepremi, come da regolamento, per un totale di 26 mila euro. Come è andata?

La signora, purtroppo per lei, non è andata oltre la 14esima risposta, e pertanto non ha finto nulla.

In precedenza, nella puntata di Sabato ad andare al gioco finale è stato Valerio, un ragioniere di Centocelle che ha giocato per un montepremi potenziale pari a 175 mila euro. Per sua sfortuna non ce l’ha fatta nei primi 150 secondi e ha fermato il tempo, e il montepremi, a 26 mila euro. Anche in questo caso, poi, si è fermato alla diciottesima e, quindi, non ha vinto niente.

Domenica, invece, nessuno era sul trono di campione potenziale. Da regolamento tutti e nove i concorrenti che avevano giocato, attraverso una pescata del pitigozzato si giocavano l’opportunità di andare al gioco finale. Il più fortunato è stato Claudio che, con 50 mila euro, è andato alla manche finale per 150 mila euro.

Non è riuscito però nei 150 secondi a vincere e ha fermato il tempo, e il montepremi, a 30 mila euro. Claudio si è fermato alla sedicesima e tornato a casa a mani vuote.

Avanti un altro: il regolamento del gioco finale

Il gioco finale di Avanti un altro del 6 gennaio 2020, ha visto dunque il montepremi finale di 225mila euro a disposizione di Luca, che però non ha vinto.

Come noto, nel gioco finale di Avanti un altro bisogna dare la risposta sbagliata in 150 secondi: altrimenti parte un altro timer che dura 100 secondi per un montepremi ridotto a 100 mila euro. Tuttavia per ogni secondo si perde mille euro.

Negli ultimi trenta secondi, il concorrente ha diritto a toccare una colonna di luce che si accende, fermando il montepremi rimasto prima che continui a scendere di mille euro ogni secondo. Ma dopo di questo deve dare per forza tutte le risposte. Al primo errore il gioco finisce.

