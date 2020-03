Baby monitor, gli hacker possono controllare e spiare i bambini

I proprietari di telecamere e baby monitor collegati a Internet sono invitati a prendere misure di sicurezza aggiuntive per proteggere i dispositivi dagli hacker. Il National Cyber ​​Security Center (NCSC) ha pubblicato nuovi suggerimenti sulla protezione dei gadget intelligenti dagli hacker: la guida arriva tra la crescente popolarità di tali telecamere e le preoccupazioni sui difetti di sicurezza in questi tipi di dispositivi.

Il consiglio è, in tre passaggi, di modificare la password predefinita sulla propria videocamera, assicurarsi che il suo software di sicurezza sia aggiornato e disabilitare la funzione che consente agli utenti di accedere in remoto alla videocamera da Internet se non la utilizzano.

Baby monitor collegati a internet: come proteggersi dagli hacker

L’NCSC ha avvertito che la mancata protezione di tali dispositivi potrebbe vederli raggiunti dagli hacker in casi estremi, mettendo a rischio la privacy di un utente. Il dott. Ian Levy, direttore tecnico dell’NCSC, ha dichiarato: “La tecnologia intelligente come telecamere e baby monitor è un’innovazione fantastica con vantaggi reali per le persone, ma senza le giuste misure di sicurezza in atto possono essere vulnerabili ai cyberattaccanti.”

“Vogliamo che le persone continuino a utilizzare questi dispositivi in ​​modo sicuro, motivo per cui abbiamo prodotto nuove linee guida che definiscono i passaggi che le persone devono adottare, come cambiare le password. Queste sono misure pratiche che tutti possiamo prendere per aiutarci a ottenere il massimo dalla nostra tecnologia domestica in modo sicuro”.