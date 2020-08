Bake Off Italia puntate in onda oggi 7 agosto 2020, orario, canale e dove vedere le repliche e streaming

Bake Off Italia puntate in onda oggi 7 agosto 2020, orario, canale...

Bake Off, puntate in onda oggi 7 agosto 2020: torna tv il noto appuntamento con le sfide di Bake Off Italia. Anche nella giornata del 7 agosto 2020 arrivano due puntate, e sotto il tendone nuovi – vecchi duelli e prove culinarie dei protagonisti. Ma chi saranno? Quali sono le puntate di oggi?

Il programma di Real Time racconta le prove di cucina e torte e dolci, e anche nella giornata del 7 agosto 2020 mette in duello talenti pasticceri italiani. Chi vincerà?

aggiornamento ore 00.01

Dunque anche oggi 7 agosto lancia altri due appuntamenti. Che cosa vederemo nelle puntate di Bake Off Italia oggi nella 7/082020? E quali saranno le sfide culinarie il game sul cooking? Quali i concorrenti?

Avviati verso la nuova stagione di Bake Off Italia che avrà un giudice in più, Csaba Dalla Zorza, sempre su Real Time cosa prevedono le puntate del 7 agosto 2020?

aggiornamento ore 3.00

Leggi anche: Bake Off Italia 2020: quando inizia, data, orario, anticipazioni, presentatori, numero puntate e streaming

Bake Off Italia puntate 7 agosto 2020: inizio, canale, orario, concorrenti, streaming

Bake Off Italia, il programma di pasticceria condotto da Benedetta Parodi intrattiene i fan con puntate replica in questi giorni. Il cooking show farà ritorno a settembre e terminerà tra novembre e dicembre del 2020 il venerdì alle 21:10 su Real Time. Ma oggi con le puntate di Bake off Italia del 7 agosto 2020 cosa hanno in serbo?

Leggi anche: Palinsesti Discovery 2020/2021: Real Time senza Amici e con Sex Clinic, l’amore dopo il carcere. Novità

aggiornamento ore 7.00

14:30 Bake Off Italia: dolci in forno – Ep.3

Nella terza puntata della stagione oggetto di replica, i 13 concorrenti in gara affrontano come prima prova creativa un tipico dolce inglese. Ai pasticceri vengono richieste due versioni dello stesso dolce da presentare in 90 minuti.

15:45 Bake Off Italia: dolci in forno – Ep.4

I 12 concorrenti rimasti in gara affrontano una prova creativa molto particolare: realizzare un tipico dolce pugliese. Per l’occasione, in studio sarà presente anche un ospite speciale che di Puglia se ne intende.

aggiornamento ore 12.00