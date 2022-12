Ballando con le Stelle, Lucarelli attacca: “E’ tutto un Costamagna, magna”

(Adnkronos) – “E’ tutto un Costamagna, magna”. Selvaggia Lucarelli chiude con questo post in piena notte la finalissima di Ballando con le Stelle 2022, contraddistinta da un’accesa polemica tra i giudici. La vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, coppia ripescata dopo che la giornalista si era ritirata per un infortunio alla caviglia alla sesta puntata, ha acceso Twitter, dove si è gridato allo scandalo per l’esito del voto che ha relegato al secondo posto il modello e attore Alessandro Egger e la ballerina Tove Villfor. “Tutto preparato vergogna, aveva ragione Selvaggia Lucarelli”, si legge in alcuni dei commenti. E ancora: “Hanno voluto far vincere Costamagna, Egger aveva il 60% dei voti sui social”.

Proprio il voto social dei telespettatori è quello al centro della polemica, dato che nessuno conosce il peso specifico dei giudizi della giuria e dei like social. Molti utenti con cinguettii roventi accendono riflettori su like sospetti, con conseguenti ipotesi complottiste sulla possibilità che siano scesi in campo bot per generare like falsi. Sul punto è intervenuta anche Milly Carlucci, chiarendo che il programma ha istituito una task force che in tempo reale verifica la veridicità del like di un profilo Instagram, Twitter o Facebook.

La spiegazione apparentemente non ha convinto Selvaggia Lucarelli, che su Instagram ha ironizzato con una storia con sfondo nero e la scritta “la task force” e successivamente con la frase “Ora Pasquale La Rocca va in Ucraina e vince la guerra”.