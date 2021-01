Bambino di 13 mesi in overdose: ingerisce cocaina presa al padre

E’ finito in ospedale per aver ingerito della cocaina a 13 mesi, presa al padre. Lasciato solo sul divano di casa, ha ingerito una polvere bianca che potrebbe essere caduta dalle tasche dei pantaloni indossati dal padre, consumatore di cocaina, come anche la moglie. E così il piccolo è finito in overdose, i medici del policlinico Umberto I lo hanno salvato in extremis nel pomeriggio di sabato e poi hanno avvisato la polizia che ha portato i genitori in commissariato. Nelle prossime ore i genitori del bimbo potrebbero essere accusati di maltrattamenti in famiglia, oltre che segnalati in Prefettura come consumatori abituali di stupefacenti. Il bambini fortunatamente sarebbe fuori pericolo.

seguono aggiornamenti