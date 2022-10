Barbara Paolini nuova presidente Adi

(Adnkronos) –

Barbara Paolini, guiderà l’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi) per il quadriennio 2023-2026. La nuova presidente è stata eletta a Pescara, sabato scorso, durante i lavori del XIX Corso nazionale dell’associazione italiana che per prima, nel 1950, si è impegnata sui temi della nutrizione. Paolini sostituirà Giuseppe Malfi a partire da gennaio 2023.

La neopresidente è un medico chirurgo specializzato in Scienze dell’alimentazione e dirige l’unità di Dietetica e nutrizione clinica dell’Azienda ospedaliera universitaria senese. Ha ricoperto la carica di presidente regionale Adi Toscana dal 2006 al 2015. Dal 2019 a oggi, è stata vicesegretario nazionale dell’Associazione dal 2015 al 2018, coordinatrice della consulta dei presidenti regionali nell’ultimo quadriennio e del gruppo di studio Adi sulle malattie dell’apparato digerente, allergie e intolleranze alimentari.

“Unita, forte e innovativa- dichiara Paolini – così immagino l’Adi dei prossimi quattro anni. Con il nuovo consiglio lavoreremo affinché tutti coloro che si interessano di un argomento così esteso, come la nutrizione, possano ritrovare nell’Associazione senso di appartenenza e una casa professionale per ciascuno. Un luogo dove condividere liberamente ambizioni e criticità professionali, difendendo con forza il nostro ruolo e battendoci affinché le strutture di nutrizione clinica e preventiva in Italia crescano e operino in maniera interdisciplinare con tutti i livelli del sistema sanitario nazionale”.

“È necessario, inoltre – aggiunge la neo presidente – affrontare a livello istituzionale il problema della formazione, sensibilizzando le Università e lavoreremo per fare pressione verso il legislatore al fine di far rispettare le norme vigenti in merito all’abusivismo professionale e regolamentare formazione, abilitazione, ruoli, competenze e responsabilità professionali in dietetica e nutrizione clinica di tutti i professionisti operanti in strutture sanitarie pubbliche e private. Continueremo, infine, la battaglia che stiamo portando avanti con le altre società scientifiche per far riconoscere l’obesità come malattia”.

Insieme a Barbara Paolini nel nuovo Consiglio di Presidenza Adi vi saranno Carmela Bagnato, medico specialista in nefrologia e scienza dell’alimentazione, Maria Grazia Carbonelli, medico specialista in scienza dell’alimentazione, igiene e medicina preventiva, Odette Misa Sonia Hassan, dietista, Annalisa Maghetti, medico specialista in scienza dell’alimentazione, Maria Pina Mollica, biologo specialista in fisiologia della nutrizione e ricercatore alla Federico II d Napoli, Massimiliano Petrelli, medico chirurgo specializzato in endocrinologia, malattie metaboliche e diabetologia, Annarita Sabbatini, dietista Ieo di Milano, e Filippo Valoriani, dietista Azienda ospedaliera Universitaria di Modena.