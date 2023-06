(Adnkronos) – Questa sera intorno alle 20.00 a Monopoli, in provincia di Bari, in un’abitazione in contrada ‘Laghezza’ è stato rinvenuto il cadavere di una donna di 54 anni. Era in una strada interna. Sul posto oltre ai carabinieri è presente anche personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari per i rilievi. Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte.