Bari, incendio a Noicattaro: uomo si lancia dal balcone

Il fuoco è divampato in un appartamento a Noicattaro, vicino Bari, in via De Rossi. L’incendio si è poi esteso anche ad un locale sottostante la casa, nel quale vi erano detersivi e materiale plastico.

Bari, incendio a Noicattaro: panico per una famiglia

Panico per gli abitanti della casa, una famiglia dedita al commercio ambulante di prodotti per l’igiene, che è fuggita quando sono scoppiate le fiamme.

Aggiornamento ore 9.00

È scoppiato il panico a Noicattaro per l’incendio divampato in via De Rossi. Nell’appartamento, una coppia con figlio e nipote sono scappati attraversando le terrazze delle palazzine adiacenti e il capofamiglia, in preda al terrore, si è lanciato dal balcone da un’altezza di tre metri. L’uomo ha riportato alcune ferite non gravi.

Aggiornamento ore 11.00

L’uomo che si è lanciato da un balcone per sfuggire all’incendio di questa mattina è stato soccorso dal 118, riportando solo lievi ferite. Ore di lavoro per i vigili del fuoco: l’incendio si è esteso anche ad un furgone parcheggiato in prossimità dell’edificio. Si indaga sulle cause scatenanti del rogo.