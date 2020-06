Beautiful: nuovo stop produzione dopo un solo giorno di lavoro, perchè, cosa è successo

Non c’è pace per Beautiful: dopo le voci, controverse, sulle bizzarre soluzioni alternative per le ‘scene’ d’amore e sesso in tempo di pandemia, ecco che, dopo aver riaperto i battenti della produzione, i lavori si sono subito fermati.

Beautiful infatti ha subito un nuovo stop della produzione e dopo appena un giorno di lavoro. Ma perchè? Ecco cosa è successo.

Beautiful: stop alla ripresa della produzione dopo un solo giorno, ecco la ragione

Un intoppo nelle riprese dei nuovi episodi di Beautiful. Ad un solo giorno dal ritorno a girare, la produzione della soap americana ha dovuto obbligarsi ad un altro stop alla realizzazione delle puntate inedite. Ma perchè?

Pare che tutto sia dovuto alla necessità di aumentare i test per evitare diffondersi di contagi da Covid-19.

“Ci siamo fermati molto brevemente per modificare il nostro protocollo di test per adattarci meglio all’ampio volume di test necessari. La sicurezza rimane la nostra massima priorità mentre continuiamo ad andare avanti con la produzione di The Bold and the Beautiful“: è quanto hanno detto i produttori della Bell-Phillip Television in un nota, riportata da Variety.

Salvo novità, si tornerà dunque sul set a partire dal prossimo martedì, 23 giugno, nel rispetto delle regole contro il Coronavirus indicate negli Stati Uniti.

“La salute e la sicurezza del nostro cast e della nostra troupe sono di primaria importanza. Seguiremo tutti i protocolli stabiliti da Stato, città, dalla televisione e dalle varie corporazioni“, ha detto un rappresentante di The Bold and The Beautiful contattato da TvLine.

Di conseguenza, la data di messa in onda degli episodi inediti (fermi da aprile), è rimandata. La CBS intendeva rilanciare la soap dalla seconda metà di luglio.