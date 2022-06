(Adnkronos) – “E’ un grande onore per me”. Ben Stiller in visita a Kiev da Volodymyr Zelensky. Il presidente dell’Ucraina riceve l’attore, stella della commedia di Hollywood. “Lei è il mio eroe, ha lasciato una grande carriera da attore per questo. Il modo in cui sta guidando il suo paese è veramente di ispirazione”, dice Ben Stiller. “Una carriera non grande come la sua”, replica l’ex attore Zelensky.