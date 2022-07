Benzina e diesel, prezzi ancora in calo oggi in Italia

(Adnkronos) – Prezzi di benzina e diesel ancora in calo oggi in Italia, con la verde che al self service scende sotto i due euro/litro per la prima volta dal 7 giugno. Lo segnalano la Staffetta Quotidiana e Quotidiano Energia che riportano per IP -3 centesimi su entrambi i carburanti, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio mentre Tamoil ha tagliato un cent/litro sulla benzina e di due cent sul gasolio.

Le medie dei prezzi dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono quindi la benzina self service a 1,990 euro/litro (-17 millesimi, compagnie 1,994, pompe bianche 1,983), il diesel a 1,945 euro/litro (-17, compagnie 1,948, pompe bianche 1,940), il Gpl servito a 0,820 euro/litro (-2, compagnie 0,830, pompe bianche 0,809), metano servito a 2,197 euro/kg (+20, compagnie 2,218, pompe bianche 2,181), Gnl 2,166 euro/kg (+10, compagnie 2,200 euro/kg, pompe bianche 2,142 euro/kg).