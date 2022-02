Berlusconi: “Ecco come deve giocare il Monza”

(Adnkronos) – “Oggi ho solo un’osservazione da fare a questo Monza. Il portiere troppo spesso dava la palla al difensore”. Silvio Berlusconi torna allo stadio per vedere il suo Monza, che batte 4-0 la Spal, e dopo la partita analizza la prestazione dei biancorossi.

Non tutto è piaciuto al patron, alla prima uscita pubblica dopo il recente ricovero al San Raffaele. “Il portiere la passava al difensore, il difensore al mediano che la ridava al difensore. E si perdeva molto tempo nella propria metà campo, giocando in casa. Nelle partite di calcio bisogna giocare per fare gol -aggiunge in sala stampa- . Bisogna giocare nella metà campo avversaria, bisogna dare al nostro portiere l’input di tirare nella metà campo avversaria. Le nostre 3 punte devono sistemarsi a destra, al centro, a sinistra e il portiere deve cercare di raggiungerle”.