Bertolaso choc: “Ho il Covid-19, ma continuerò a seguire i lavori”

Ha accettato (per un compenso figurativo di 1 euro!) di affiancare la Regione Lombardia, coordinando la realizzazione del nuovo ospedale di Milano Fiera, che ha subito scatenato la curiosità e la stima degli americani.

L’annuncio su Fb: “Sono positivo al Covid-19”

Manager di razza, snobbato dal governo a vantaggio di un manager ‘ di famiglia’, Guido Bertolaso si è subito gettato anima e cuore sull’impresa, ed oggi ne ha comunicato le conseguenze: “Sono positivo al Covid-19”, ha annunciato l’ex Capo della Protezione civile attraverso la sua pagina Fb.

“Non mollo, Continuerò a seguire i lavori”

Ma lui, persona seria ed ‘italiano’ vero, non molla e spiega che “Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena”. Tuttavia, avverte, “Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia“.

Max