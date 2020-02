Billie Eilish piange ai Brit Awards, il motivo? I commenti degli haters

“Puoi fare anche le cose migliori del mondo, ma ci sarà sempre qualcuno pronto ad odiarti”. Così Billie Eilish aveva parlato dei commenti negativi che le erano piovuti addosso sui social nei mesi scorsi. Giovane, brava, in grado di rivoluzionare l’industria musicale odierna. Eppure nemmeno la giovanissima artista è immune agli haters.

Proprio per questo ha deciso ormai da tempo di chiudere i propri social network, per evitare di farsi influenzare negativamente dai commenti dei suoi detrattori. Nonostante questo Billie Eilish continua a conquistare premi e riconoscimenti, come il Brit Award vinto ieri come miglior artista femminile internazionale.

“Mi sono sentita odiata”

Non ha trattenuto l’emozione Billie Eilish, che dopo essere stata premiata è scoppiata in lacrime. Il motivo? Lo spiega lei stessa: “Di recente mi sono sentita molto odiata”. Un pianto liberatorio, per scrollarsi di dosso mesi di ansie e paure dovute alla pressione esercitata dagli haters ce sui social dell’artista hanno riversato il loro odio.

Ha continuato la cantante: “Quando sono sul palco e vedo voi che mi sorridete, mi fate venire davvero voglia di piangere e voglio piangere adesso, quindi grazie”. Canta e vince premi, scala le classifiche ed entra nel cuore dei suoi fan. Nonostante gli haters Billie Eilish sorride per la musica.