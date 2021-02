Nuovo record per i bitcoin: sfondata per la prima volta la soglia dei 50mila dollari, precisamente 50.191. Finora la criptovaluta è salita del 72% nel 2012, complice anche l’acquisto da parte di Tesla di 1,5 miliardi di dollari in bitcoin. La casa automobilistica ha inoltre deciso che accetterà pagamenti in criptovaluta per le sue auto.