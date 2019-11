Arriva il Black Friday 2019 e tra le aziende in rampa di lancio da questo punto di vista c’è Trony. Come c’era da aspettarsi, Trony ha lanciato una serie praticamente enorme di offerte, promozioni e sconti che del resto sono state già anticipate da diversi giorni da prezzi bassi e condizioni di acquisto propizie.

Adesso cosa prevede il volantino Trony del Black Friday 2019? Si tratta di un carnet di offerte davvero florido di prodotti e di prezzi bassi per i clienti e utenti che vogliono acquistare in sede o online. Ecco di cosa si tratta.

Black Friday 2019, Trony ecco le nuove offerte, gli sconti e le promozioni in Volantino. Fino a quando, come fare, prodotti e novità

Il Black Friday 2019 elettrizza tutti i clienti Trony con una lunghissima valanga di offerte e di prezzi davvero convenienti, su ogni categoria disponibile sul mercato, dagli smartphone e tablet agli elettrodomestici.

Il volantino Trony è attivo in ogni negozio in Italia, senza distinzioni e sul sito ufficiale. E’ chiaro che chi fa un ordine online sarete deve pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, a meno che non voglia recarsi in negozio.

Inoltre è sempre possibile fare la richiesta di finanziamento, di conseguenza potrete restituire il prestito in rate fisse mensili senza interessi.

Nel dettaglio il volantino Trony lancia il Black Friday che gongola sul fronte degli smartphone: ad esempio Samsung Galaxy S10, a soli 699 euro o la versione S10e a soli 499 euro. In verità, l’elenco delle offerte è così variegato che è necessario, per avere una maggiore chiarezza, andarlo a consultare online o direttamente, fisicamente, nelle sedi dei punti vendita.