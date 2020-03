Bleach, nel ventennale del manga il ritorno dell’anime

Il manga di grande successo Bleach compie quest’anno 20 anni, e il 21 marzo prossimo è stata annunciata una conferenza stampa in streaming durante la quale saranno annunciati i progetti legati alla serie.

La novità più entusiasmante per i fan del manga scritto da Tite Kubo viene fuori da un vero e proprio leak, riferito al prossimo numero di Weekly Shonen Jump che uscirà in Giappone il prossimo lunedì 23 marzo.

Bleach: quando arriva l’anime, di quale arco narrativo si occupa

La notizia è che ci sarà il ritorno dell’anime di Bleach, studiato per un adattamento animato dell’ultima fase narrativa, legata al manga La Guerra dei Mille Anni.

Su Twitter tantissimi fan entusiasti stanno commentando positivamente questo ritorno, visto che l’anime prodotto da Studio Pierrot è stato interrotto nel 2012 e manca quindi da 8 anni. Sfortunatamente, è ancora ignota la data di messa in onda.

Eppure, questa non è l’unica trasposizione in cantiere per l’autore Tite Kubo. Presto ci sarà un altro anime, adattamento di Burn the Witch, il one-shot autoconclusivo del 2018 pensato come celebrazione il 50° anniversario di Shonen Jump. A pensarci sarà lo Studio Colorido con una trasmissione verso il prossimo autunno.

La storia di Bleach verte intorno alle avventure del giovane Ichigo Kurosaki, che riceve per sbaglio dei poteri da shinigami da Rukia Kuchiki. Li utilizza per difendere l’umanità dagli spiriti maligni e viene coinvonto in diversi scontri, avventure e esplorazione dei regni dell’aldilà.