Blitz antidroga a San Basilio: cosa è successo

Un blitz antidroga molto importante è stato messo a segno a San Basilio, nel cosiddetto triangolo dello spaccio. Un giro d’affari scoperchiato dal possibile guadagno di circa 200 mila euro, grazie allo spaccio di droga pura al 90%. Il sistema, organizzato con vedette e pusher sempre attivi, operava tra via Morrovalle, via Recanati e via Osimo. La polizia è riuscita a togliere dal mercato 3 kg di stupefacente e arrestare tre persone, dopo giorni di appostamenti. Si tratta di due fratelli di 25 e 21 anni, ed un 51enne romano, proprietario della casa dove, in una cassaforte ad aperture digitale, è stata rinvenuta la droga.

Seguono aggiornamenti