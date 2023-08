Bolletta del gas in calo, per famiglie risparmio di 2 euro in un mese

(Adnkronos) – Bolletta del gas in discesa per la famiglia tipo in tutela, che fa segnare un calo (-2,1%) per i consumi di luglio rispetto al mese prima. Un calo che si traduce in un risparmio di appena 2 euro.

“Sebbene non ci siano stati cali rilevanti, siamo ancora ben lontani dai picchi raggiunti lo scorso anno tanto che, confrontando i dati di luglio 2023 con quelli di maggio 2022, emerge come la bolletta del gas dello scorso mese sia inferiore del 28% rispetto a quella di maggio 2022”, si legge in una nota di Facile.it che ha elaborato la stima.

“Non bisogna, però, abbassare la guardia, soprattutto in vista del prossimo inverno” spiegano gli esperti di Facile.it. “È bene continuare a monitorare i propri consumi e controllare periodicamente le offerte presenti sul mercato così da identificare eventuali possibilità di risparmio. Le società sono tantissime e non tutte offrono prezzi competitivi; per evitare brutte sorprese meglio valutare con calma e, se necessario, farsi aiutare da un consulente”, conclude il comunicato.