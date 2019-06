Bollo auto addio: le Regioni decideranno sulla tassa. Ecco quando e come

La novità degli ultimi tempi, una delle più attraenti per il portafogli degli italiani, assume sempre più i connotati della realtà: il bollo delle auto sta per sparire. Gli italiani stanno per dire addio ad una delle tasse che maggiormente infastidisce, e che a fronte di una interessante variazione normativa, potrebbe essere archiviata per il giubilo di tutti quelli che proprio non possono, e non vorrebbero, continuare a pagarlo.

Bollo auto addio: ecco come funziona e come fare a non pagare

La tassa nota come bollo auto sarà cancellata: verrà abolita dalle Regioni. Questo è quanto risulta, in effetti, dalla recente legge che la Corte di Cassazione ha messo in moto, la quale in effetti trasferisce, nei fatti, il pieno potere decisionale alle regioni.

Questo vuol dire che non sarà più lo Stato a deliberare nel merito, ma appunto le Regioni. Già negli scorsi periodi si era parlato di questa novità relativa alla cancellazione del bollo auto ma, adesso, le conferme assumono connotati molto più tangibili. Cosa cambierà, in effetti?

Semplice. Gli automobilisti italiani potrebbero finalmente dire addio al bollo perchè appunto la legge della Corte di Cassazione consente alle Regioni di decidere nel merito: questo significa che ognuna di esse, in piena autonomia, potranno discrezionalmente decidere cosa fare.

Ovvero cancellarla, ridurla oppure aumentarla. E’ chiaro che gli italiani gradirebbero la prima soluzione. I cittadini, per questa svolta, devono dire grazie al giudice della Cassazione Luca Antonini. E’ lui che è intervenuto nella disputa in Emilia Romagna, relativa alla cancellazione della tassa di possesso sui veicoli d’epoca. Da lì si è messo in moto tutto un meccanismo.

Certo, il grande entusiasmo va preso con le pinze: c’è un dubbio di fondo, infatti. Oltre a non esserci una data circa l’obbligo della cancellazione, non c’è neanche un obbligo di cancellazione in quanto tale. La variazione normativa indica solo che le Regioni possono decidere liberamente appunto: per cui, alcune, potrebbero cassare l’allegria e, addirittura, oltre a non abolire, aumentare il bollo. Ma alla luce della svolta imposta dalla Cassazione, pare improbabile.

Ecco perchè sembra comunque esser molto vicino il momento dell’addio al bollo auto.