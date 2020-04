Bonus affitto 2020 Roma, come ottenere il contributo: domande fino al 18 Maggio

Eppur si muove: lo diceva qualcuno a suo tempo, e questo tempo forse è ancora attuale oggi, per tutt’altra motivazione. Nei giorni dell’avvicinamento alla seconda Fase della lotta al coronavirus, arrivano notizie nelle varie aree territoriali delle procedure e iter tecnico-burocratici per ottenere un beneficio da molti atteso.

Si tratta del bonus affitto a Roma per il 2020. Parte in queste ore l’apertura del procedimento per poter fare domanda e ottenere il contributo.

Ma come si fa? Qual è la procedura, e la tempistica? Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Bonus affitto 2020 Roma, come accedere al contributo

Parte il percorso per accaparrarsi il Bonus affitto 2020 Roma, ed ecco come accedere al contributo. Le domande potranno essere presentate fino al 18 maggio.

aggiornamento ore 00.11

Da oggi sarà procedere con la presenazione delle domande per il bonus affitto 2020 destinato alle famiglie romane in difficoltà economica a fronte dell’emergenza coronavirus.

Le domande per il contributo sugli affitti potranno essere presentate, online e in formato cartaceo, fino al prossimo 18 maggio 2020.

Dunque sarà possibile chiedere il contributo straordinario all’affitto 2020, rivolto a tutte le famiglie romane in difficoltà economiche per il coronavirus. Per presentare la domanda ci sarà tempo fino a lunedì 18 maggio 2020.

Si potrà ottenere un contributo per il pagamento dell’affitto su immobili di proprietà privata o pubblico. L’ammontare non potrà superare il 40 per cento del costo di tre mensilità del 2020. In pratica se l’affitto mensile è di 800 euro, si potranno ricevere massimo 960 euro in totale.

aggiornamento ore 6,41

Bonus affitto 2020 Roma: come presentare le domande

I cittadini potranno presentare domanda cartacea o domanda online andando sul sito di Roma Capitale. In questo caso bisognerà allegare una copia del documento di identità e un’autocertificazione firmata, con il modulo già disponibile sul sito, ma anche presso le edicole aderenti al servizio.

Chi vorrà presentare la domanda in formato cartaceo dovrà rivolgersi alle 120 edicole che effettuano il servizio. La domanda, anche in questo caso, verrà compilata, firmata con in allegato una copia di un documento di identità e andrà consegnata in municipio.

Tutti i modelli, verranno pubblicati sul sito di Roma Capitale. Chi vorrà inviare la domanda online, ma non ha a disposizione una stampante, potrà, come chiarito, chiedere alle edicole e chiedere i modelli stampati.

Bonus affitto 2020 Roma: online i moduli per le domande

“Tutte le informazioni, il bando, i requisiti per la richiesta del Contributo straordinario all’affitto 2020, il link dove compilare la domanda online e l’elenco delle edicole sono disponibili sul portale di Roma Capitale“.

E’ quanto cita il sito del Campidoglio. Le risorse per questo contributo, pari a 12 milioni di euro, sono state trasferite a Roma Capitale dalla Regione Lazio.

Lo scopo è “che questo importante contributo venga fornito rapidamente alle persone, che hanno bisogno adesso di un sostegno per affrontare le difficoltà economiche legate all’emergenza sanitaria”.

aggiornamento ore 9,43