Bonus autonomi e Partite Iva 100 euro, a chi spetta e come richiederlo

Da 600 a 1000 euro, aumenta così il bonus per lavoratori autonomi e Partite Iva istituito nel decreto Cura Italia di marzo. L’aumento dovrebbe diventare ufficiale nel mese di maggio. Per quanto riguarda aprile invece dovrebbe essere rinnovato automaticamente. Nei prossimi giorni quindi l’indennità dovrebbe aumentare di 400 euro, ma solo nel caso in cui si rispettino determinati requisiti.

La platea di aventi diritto al nuovo bonus di 1000 euro potrebbe subire un drastico taglio a causa dei nuovi requisiti di accesso inseriti. Potranno beneficiare dell’indennità per lavoratori autonomi e Partite IVA chi potrà dimostrare di aver perso il 33% del loro fatturato nei mesi di marzo e aprile.

Bonus 1000 euro, come richiederlo

Altro requisito per accedere alla platea di aventi diritto è l’assenza di pensioni o e iscrizioni a ulteriori forme di previdenza obbligatoria. Osservati questi paletti potranno quindi richiedere il nuovo bonus da 1000 euro chiunque sia in possesso di Partita Iva o sia iscritto alla Gestione separata dell’INPS.

Oltre a queste due categorie avranno diritto al bonus anche i dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali. Come richiedere il bonus? A differenza di quello di aprile, automatico per chiunque abbia fatto richiesta per il bonus di marzo, quello di 1000 euro dovrà essere richiesto tramite domanda all’INPS in cui bisognerà dimostrare di. Rientrare nella platea degli aventi diritto in base ai requisiti imposti dal nuovo decreto.