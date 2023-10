Bonus Bollette – Con le spese che andranno ad impattare anche con i beni di prima necessità: ecco la proroga autunnale a sostegno delle famiglie

L’iniziativa governativa, proposta con il decreto legge n. 131 del 29 settembre 2023, funge da ammortizzatore temporaneo contro l’ondata di aumenti delle bollette di luce e gas, scongiurando, almeno per il trimestre autunnale, ulteriori tensioni sul bilancio delle famiglie italiane.

In Particolare, ci riferiamo, all’annuncio ufficiale del prolungamento per altri tre mesi del bonus bollette illumina un scenario economico nazionale ombreggiato da crescenti tariffe energetiche e da un panorama internazionale teso e incerto.

La Misura Prolungata: contenuti e beneficiari

Come viene ben spiegato in un interessante articolo ospitato dal Blog di ProntoBolletta, il sostegno economico, già previsto nei mesi precedenti, vedrà dunque una sua estensione per ottobre, novembre e dicembre, al fine di mitigare – per quanto possibile – il peso delle bollette mensili sia del gas che della luce, che hanno registrato rialzi significativi nell’ultimo periodo.

Inoltre, un focus particolare viene posto sulle fasce di popolazione con un indice ISEE non superiore a 15.000 euro, mentre si ampliano i margini per le famiglie numerose, per le quali la soglia ISEE è fissata a 30.000 euro, a condizione che abbiano almeno quattro figli a carico.

“Questa mossa – spiega il Blog di ProntoBolletta – segue la traiettoria delineata da precedenti provvedimenti legislativi, come il decreto legge n. 79/2023, il quale aveva destinato un’ulteriore quota di 110 milioni di euro per il sostegno energetico nel terzo trimestre dell’anno. Pertanto, l’attuale proroga si configura come un prolungamento di quella rete di sicurezza, intesa a proteggere le economie domestiche dalle fluttuazioni delle tariffe del mercato energetico, già aggravate da una previsione di aumento del 18,6% delle tariffe energetiche nel prossimo trimestre”.

Un Autunno Economicamente Impegnativo per le Famiglie Italiane

Il cambio di stagione porta con sé non solo la mutazione del paesaggio autunnale, ma sancisce anche un periodo economicamente delicato per le famiglie in Italia. L’autunno 2023 segna infatti una fase di significativi rincari che permeano diversi ambiti della vita quotidiana, dando vita a un clima di tensione e incertezza nei bilanci domestici.

Il fardello economico si estende ben oltre le classiche spese fisse, come mutui e bollette, arrivando a impattare anche la spesa per i beni di prima necessità. Le famiglie italiane, pertanto, si trovano a dover fare i conti con un sensibile aumento delle uscite mensili, che abbracciano diversi settori, tra cui alimentari, assicurazioni e carburanti.

Dunque, in tal contesto, anche la spesa energetica spesa non si sottrae a questa tendenza, registrando anch’essa incrementi che aggravano ulteriormente la situazione.

Verso una Strategia Energetica a Lungo Termine

Quindi, nonostante l’indiscutibile necessità di tale intervento nel breve termine – evidenzia ancora lo studio di ProntoBolletta – emerge allo stesso tempo l’impellente richiesta di una visione strategica più ampia e strutturata, capace di indirizzare il Paese verso un percorso di maggiore indipendenza energetica. La proroga del bonus bolllette, seppur essenziale nell’immediato, solleva infatti interrogativi circa le future azioni del governo in materia di sostenibilità e autonomia energetica.

“Il contesto – conclude l’articolo pubblicato dal Blog di ProntoBolletta – richiede, oltre a soluzioni tampone come il bonus, una riflessione e un’azione più radicata, volti alla diversificazione delle fonti energetiche e all’implementazione di politiche che favoriscano l’efficienza ed il risparmio energetico. La sfida per l’esecutivo sarà quindi quella di bilanciare le esigenze attuali con una pianificazione che sappia guardare oltre l’emergenza, strutturando un percorso che conduca l’Italia verso un futuro energetico più sostenibile e meno esposto alle variabilità dei mercati internazionali”.

