Boxe: Canelo – Yildirim nel segno dell’integrazione

Sabato 27 febbraio il campione dei pesi medi Saul “Canelo” Alvarez del World Boxing Council del Messico, difenderà la sua cintura verde e oro contro lo sfidante obbligatorio Avni Yildirim della Turchia. Questa lotta coincide con la missione di Papa Francesco, il cui storico viaggio in Iraq il 5 marzo sarà il primo in assoluto di un Pontefice. L’evento di Canelo / Yildirim celebrerà l’impegno del World Boxing Council per BoxVal, parte integrante delle Scholas Occurentes, una fondazione non religiosa di Sua Santità, che incoraggia e promuove la pace nel mondo, soprattutto tra i giovani.

Scholas ha designato Canelo vs Yildirim “Fight for Peace” come un tributo all’inclusione e ai continui sforzi per costruire ponti e promuovere la pace nel mondo. BoxVal (Boxing with Values) è il programma di boxe di Scholas che raggiunge tutti gli angoli del mondo attraverso questo sport ed è gestito da The WBC.

Questa importante e sentita stretta di mano di significativa amicizia prima del combattimento, simboleggiata con guanti da boxe bianchi, è specificamente progettata per mostrare al mondo, la genuina solidarietà e unità della boxe. Solo perché Canelo e Avni sono rivali sul ring, non diminuisce il rispetto reciproco.

Nel vero spirito della sportività, mentre Avni è un musulmano devoto, Canelo è un cristiano osservante. Entrambi gli uomini, che si sono precedentemente allenati insieme, sono orgogliosi di rappresentare le loro comunità e paesi. E come da tradizione della fratellanza WBC, entrambi i pugili sono orgogliosi di essere membri di BoxVal, e simbolicamente piantano ulivi, poiché un ramo d’ulivo viene portato e offerto da una colomba piuttosto che da un falco.

Lo sport deve essere fonte di integrazione, perchè come diceva un grande Nelson Mandela:

“Sport has the power to change the World. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language that they understand.”

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. Parla ai giovani in una lingua che capiscono”.