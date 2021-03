Boxe: Finalmente Joshua – Fury!

L’annuncio è arrivato, i team dei 2 grandi campioni hanno trovato l’accordo economico per il match più atteso: Antony Joshua Vs Tyson Fury.

La data e il luogo devono ancora essere comunicati, si stanno vagliando alcune località che si sono fatte avanti per ospitare l’evento.

Eddie Hearn ha così commentato: “Tutte le parti in causa hanno firmato e nelle prossime settimane lavoreremo per individuare le date e le sedi di questi grandissimi eventi pugilistici”.

In realtà i match per cui si è trovato un accordo sono 2, di cui il primo potrebbe svolgersi se ci saranno le condizioni sanitarie già ad inizio estate.

Il secondo invece, o la rivincita, potrebbe avvenire in inverno.

Dal punto di vista economico sembrerebbe trapelare che gli entourage si siano accordati per un 50-50 per il primo match e per un 60-40 per il secondo incontro, ovviamente a favore del vincitore uscente del primo.

La sfida tra i 2 massimi ha lo scopo di riunificare le cinture e decretare il campione indiscusso della divisione. AJ infatti detiene 3 cinture, la WBA, la WBO e la IBF, mentre Fury ha conquistato la WBC.

La firma dell’accordo ha subito galvanizzato il Gipsy King che ha ripreso ad allenarsi seriamente dopo che lo avevamo visto in tenuta da spiaggia visibilmente fuori forma.