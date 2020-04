Brachino via da Mediaset, il motivo: “Finito il gas dopo 32 anni”

Aveva 28 anni quando è entrato in Mediaset, dopo 32 anni il rapporto tra l’azienda del Biscione e Claudio Brachino è terminato. Lo ha annunciato ieri la stessa Mediaset attraverso una nota in cui ringraziava il giornalista, oggi sono arrivate anche le parole di Brachino in un video pubblicato su Instagram.

Brachino ha avuto molti ruoli importanti a Mediaset, diventando col tempo direttore di Sport Mediaset e Videonews poi, ruolo che ha ricoperto fino a pochi mesi fa. L’addio è stato consensuale come ha spiegato il giornalista in un video: “Emotivamente per me è un giorno che ricorderò a lungo perché oggi è stato il mio ultimo giorno di lavoro in Mediaset”

“Come una storia d’amore può capitare che finisca”

Il giornalista ha paragonato il rapporto lavorativo avuto con Mediaset ad una storia d’amore durata 32 anni, dopo i quali è fisiologico che ‘finisca il gas’, come ha metaforicamente spiegato Brachino: “Il comunicato è uscito, è una separazione consensuale non stiamo qui a dire né perché né per come”.

Spiega il giornalista: “Dico solo una cosa, io durante l’università ho fatto la scuola di drammaturgia del grande Eduardo De Filippo e in un momento di relax durante una delle lezioni Eduardo ha detto ‘le storie d’amore durano 7, poi sono come quelle bottiglie che si aprano, il tappo ad un certo punto cade e non c’è più il gas‘ e insomma succede che il gas possa finire dopo 32 anziché 7 anni. Non mi sento in declino né dal punto di vista intellettuale né di esperienza professionale, umana e morale“, ha concluso Brachino.