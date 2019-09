Brescia-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv: c’è la coppia Dybala-Higuain

La brutta notizia è arrivata ieri in conferenza stampa: “Ronaldo ha un fastidio all’adduttore”. Sarri ha lanciato l’allarme, poi ha lasciato il portoghese a casa. CR7 non partirà con la squadra per la trasferta di Brescia, le sue condizioni sono ancora da valutare. Il fastidio che lo ha colpito potrebbe essere di lieve entità come più serio. A certificarlo saranno gli esami che svolgerà nella giornata di oggi.

I tifosi della Juventus sono col fiato sospeso, intanto aspettano un’inversione di marcia sul piano del gioco dopo la vittoria sofferta contro il Verona. La squadra di Juric ha messo sotto i bianconeri, decisivo per i tre punti proprio Ronaldo, che stasera non ci sarà. Sarri dovrà trovare soluzione inedite, le alternative non gli mancano di certo. Le risposte potrebbero arrivare già stasera alle 21, quando la Juve sfiderà il Brescia: la partita sarà trasmessa da DAZN a partire dalle 20 e 30 com il collegamento pre-partita.

Brescia-Juventus, Dybala e Higuain dal primo minuto

Ronaldo è rimasto a casa, Sarri si affida a Dybala e Higuain. I due argentini finora si sono contesi il ruolo di prima punta, stasera giocheranno insieme. Dovranno solo trovare l’intesa migliore, la classe di certo non gli manca. La Joya sarà dirottata sull’esterno, il Pipita guiderà ancora l’attacco per sfondare la difesa del Brescia. Di seguito le probabili formazioni:

Aggiornamento 9:00

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, A.Donnarumma. All. Corini

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Higuain. All. Sarri