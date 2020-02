Britney Spears: l’agghiacciante video con il ‘Crack’ dell’osso del piede

Un incidente piuttosto comune per chi fa sport professionistico. Come poi capita sovente, ancora di più per chi non è più giovanissimo e per di più se fa ‘movimento’ con un leggero sovrappeso. Se poi capita di ‘esagerare’ a freddo, e con i piedi scalzi…

Così la scorsa settimana, per rendere noto ai numerosi fans il motivo per cui si sarebbe assentata per un po’ dalle scene, Sam Asghari, attuale compagno di Britney Spears, aveva postato su social alcune foto che mostravano la celebre popstar in ospedale: l’artista aveva infatti riportato dell’osso metatarso del piede rotto.

Ora, passato lo spavento, Britney ha superato lo choc ed ha deciso di condividere con i numerosi fans, che hanno condiviso con lei lo sconforto seguito all’incidente (sostenendola quotidianamente nel recupero con messaggi d’affetto), l’impressionante video dell’accaduto.

“Era da almeno sei mesi che non ballavo”

La cantante infatti, pur conscia che il video non mancherà di impressionare chi lo vede, ha postato sul suo profilo il momento in cui ballando il piede ha improvvisamente ceduto. Una scena raccapricciante perché non è tanto ciò che si vede, quanto quello che si ascolta: il crack dell’osso!

“Era da almeno sei mesi che non ballavo – ha scritto la Spears a margine dell’agghiacciante video – e in quel momento ero a tutto gas! E sì, lo so che ero scalza. Non ridete, ma ero più comoda così. PS si può sentire esattamente il momento in cui mi si rompe il piede… Scusate se è così forte il rumore!”

Ovviamente alle persone particolarmente sensibili consigliamo di evitare di guardare il video…

Max