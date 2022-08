Cacciari: “Le dichiarazioni di Suslov lasciano pensare che i russi vogliano far perdere la Meloni”

Cacciari: “Le dichiarazioni di Suslov lasciano pensare che i russi vogliano far...

Nell’ambito di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il direttore del Centro di studi europei e internazionali alla Scuola superiore di Economia di Mosca, Dmitrij Suslov, ha affermato che un’eventuale vittoria del centrodestra in Italia “aggiusterà l’approccio alla guerra e ai rapporti con Mosca“. Una dichiarazione che ha suscitato diverse reazioni, non solo in ambito politico.

Cacciari: “”Dalle dichiarazioni di Suslov si deduce che i russi sembrano vogliano far perdere Giorgia Meloni”

Fra i tanti, anche il filosofo e docente Massimo Cacciari il quale, invitato dalle agenzia di stampa a commentare l’intervento di Suslov, ha affermato che, “Dalle dichiarazioni di Suslov si deduce che i russi sembrano vogliano far perdere Giorgia Meloni“.

Cacciari: “La Russia sa benissimo che il proprio destino si gioca col rapporto con gli Stati Uniti e con la Cina”

Contrariamente da quanto sostengono in molti, a testimonianza di quanto e come ‘anche’ le imminenti elezioni italiane pesino invece nello scacchiere geopolitico internazionale, il Professore veneziano ha tenuto a rimarcare che quanto dichiarato dal direttore del Centro di studi europei e internazionali alla Scuola superiore di Economia di Mosca, “Dimostra che la Russia sa benissimo che il proprio destino si gioca col rapporto con gli Stati Uniti e con la Cina. Se infatti ci fossero in Europa tutti governi di destra – ha poi concluso Cacciari – questo renderebbe ancora più difficile il confronto con l’America“.

