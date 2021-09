Cacciari: “Non sono contro i vaccini, ma non possono essere obbligatori, così è contro la Costituzione”

Appena 24 ore fa, riferendo agi italiani nell’ambito di una conferenze stampa, dopo essersi consultato a lungo con il ministro Speranza, il premier Draghi ha annunciato l’arrivo dell’obbligo vaccinale.

Una ‘soluzione’ che il filosofo veneziano Massimo Cacciari contesta animatamente, definendolo “non in linea con la Costituzione”.

Cacciari: “Non sono contro i vaccini, ma non possono essere obbligatori. La Corte Costituzionale tace…”

Come ha tenuto a rimarcare il professore, “Il mio discorso non è contro i vaccini. E’ che non possono essere obbligatori, e mi meraviglio che la Corte Costituzionale non sia intervenuta perché su questo l’interpretazione della Costituzione è inequivocabile”.

Cacciari: “Deve esserci la scelta di ciascuno di noi, che valuta sulla base del rapporto costi/benefici”

Come è ‘giusto’ che sia, ribatte ancora il filosofo, ”Credo che ci debba essere la scelta di ciascuno di noi, che valuta sulla base del rapporto costi/benefici, un principio che la Corte Costituzionale ha sempre adottato. L’obbligo può avvenire sempre laddove ci sia l’assoluta certezza che non ci sia nessun rischio. Non può essere da nessuna parte sottoscritto, si vedano le posizioni delle stesse industrie farmaceutiche. E infatti il governo non ha adottato l’obbligo della vaccinazione”.

