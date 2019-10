Caffarella, Anastasia: “Hanno sparato a Luca davanti me”

Una tragedia nella tragedia. Avvicinato dai cronisti, un amico di famiglia di Luca Sacchi, il 25enne ucciso con una pistolettata in testa stanotte alla Caffarella, solo per aver tentato di difendere la fidanzatina 24enne di origini ucraine, è a sua volta distrutto, incredulo per quanto accaduto.

E racconta di come e quanto la ragazza sia devastata dal dolore: “Anastasia è sotto choc. L’ho incontrata un attimo. Gli hanno sparato davanti ai suoi occhi. Lei è sconvolta, è una tragedia – racconta l’uomo combattendo a sua volta la commozione – Quando Luca ha visto che la ragazza era stata colpita alla testa ed era finita a terra, ha reagito. Certo non pensava che tirassero fuori la pistola”.

Già, un gesto folle, assurdo. E non ci sia qualcuno, quando saranno assicurati alla giustizia, che salti fuori parlando di ‘comportamenti fuorvianti’ dovuti all’assunzione di alcol e droghe: nessuna pietà. Gente così deve marcire in galera…

Max