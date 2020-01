Cagliari, chi è Gaston Pereiro in arrivo dal PSV: novità per il fantacalcio

Cagliari, chi è Gaston Pereiro in arrivo dal PSV: novità per il...

Gaston Pereiro è il nuovo obiettivo a sorpresa del Cagliari. La società rossoblù ha avviato una trattativa con il PSV, club che detiene il cartellino, e sembra viaggiare spedita, tanto che gli agenti del calciatore nelle prossime ore saranno in Italia per provare a chiudere.

Il presidente Giulini ha quindi messo nel mirino un obiettivo a sorpresa, un altro uruguaiano dopo Nandez e Oliva. Talento e garra sudamericana per riprendere la corsa verso le zone europee che si stanno allontanando dopo il periodo di flessione.

Chi è Gaston Pereiro

Gaston Pereiro è un giocatore offensivo: può fare sia l’esterno che il trequartista. Duttilità e tecnica per Maran quindi, che potrebbe rinforzare il suo attacco. Pereiro è un classe ‘95 e gioca nel PSV, in Olanda è arrivato nel 2015 e ha fatto vedere subito cose positive. Ora per lui è pronta l’avventura in Italia.