Calcio, Roma, posticipo contro l’Empoli, dubbi formazione

Roma, posticipo contro l’Empoli, dubbi formazione. Out Karsdorp e Zalewski. Forse Camara dall’inizio: problemi dunque per lo Special One nell’ambito della scelta dell’undici di partenza tramite il quale affrontare una delle sfide che, in questo sprint iniziale di stagione, va a esser considerata dai più come uno dei principali e cruciali snodi tramite cui studiare e soppesare le reali ambizioni dei giallorossi.

Se i rientri di Zaniolo e Abraham offrono più scelte in attacco, Mourinho ha infatti problemi sulle fasce. Oltre Kumbulla ed El Shaarawy non sono partiti Karsdorp e Zalewski, e sugli esterni dentro Celik e Spinazzola sono scelte obbligate, con il nazionale azzurro che non sta attraversando un grande momento di forma.

L’altra alternativa del ruolo è Vina visto che anche El Shaarawy è fuori dai giochi. Possibile l’esordio dal primo minuto di Camara che ha ben figurato contro il Ludogorets.