Calcio, sconfitta con beffa per la Roma 2-1 in casa con il Betis. Ko nei minuti finali e consegna, di fatto, agli spagnoli del primo posto del girone. Giovedì prossimo a Siviglia sarà cruciale non perdere per rimanere in corsa almeno per il secondo posto, ora occupato dal Ludogorets con 4 punti, uno in più rispetto ai giallorossi.

A fine gara Mourinho non soddisfatto. “Il Betis ha avuto più qualità rispetto a noi, ma noi abbiamo avuto più occasioni di loro. È questa la contraddizione della partita, abbiamo sbagliato un paio di occasioni incredibili”.