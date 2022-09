Non ‘pretende’ chissà cosa ma, alle prossime elezioni si dice convinto di raggiungere un preciso obiettivo: prendere “Il 19%, quello che ho preso a Roma nelle elezioni comunali”. Dai microfoni di Isoradio Calenda spiega: “Per me è un auspicio. I sondaggi ci danno in forte crescita e questo mi fa piacere“.

Calenda: “Sono arrabbiato perché Berlusconi, Salvini e Conte hanno fatto cadere Draghi”

Tuttavia, aggiunge mostrando risentimento, “Dalla platea di Cernobbio c’era una arrabbiatura, fatemela dire così, sul fatto che Berlusconi, Salvini e Conte hanno fatto cadere Draghi“.

Calenda: “Un governo con Meloni? Ma quando mai. Anche perché sarebbe un controsenso”

Poi, dopo Letta (per il quale è ‘la specialità della casa’), anche Calenda cede volentieri ai ‘giudizi’ e, ad una domanda replica che “Un governo con Meloni? Ma quando mai. Anche perché sarebbe un controsenso a quanto fatto finora. Io ho detto una cosa diversa: se io fossi Giorgia Meloni che non ho grande esperienza, direi meglio andare avanti con Draghi. Non lo farai mai, amen“.

Calenda: “L’alleanza con il Pd l’ho spaccata per Fratoianni e Bonelli: impossibile governare con loro”

In realtà, intervenendo poco prima ad Rtl, il leader di Azione aveva risposto alla stessa domanda con però Letta al posto della Meloni: “L’alleanza con il Pd non la farò: l’avrei fatta prima. Un governo di larga coalizione, questo voglio fare. Serve un governo di Alleanza comune, mi auguro anche con la Meloni. L’alleanza con il Pd l’ho spaccata per Fratoianni e Bonelli: impossibile governare con loro“.

Calenda: “Caro bollette? Ho chiesto a tutti i leader di parlarne insieme, ma non si riesce a quagliare”

Quindi il tema del giorno – e dei prossimi mesi – il caro bollette: “Io ho proposto a tutti i leader di vederci e definire un programma comune“, rivela Calenda, spiegando perché “finora non c’è riuscito, non si riesce a quagliare“.

Calenda: “I rifiuti? dobbiamo diventare un Paese normale dove facciamo i rigassificatori come c’è a Barcellona”

Infine un argomento a lui, che vive ed ama Roma, un argomento abbastanza sentito, come quello dei rifiuti: “Noi dobbiamo diventare un Paese normale dove facciamo i rigassificatori come c’è a Barcellona e i termovalorizzatori per i rifiuti“.

