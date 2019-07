Calendario Serie A 2019/20: orario della diretta e dove vederlo in TV

La Serie A 2019/20 prende corpo, oggi 29 luglio verrà infatti stilato il calendario per la prossima stagione. L’attesa sta per finire, il campionato è ormai alle porte e gli accoppiamenti che verranno sanciti nella serata di oggi segneranno il primo passo per l’inizio ufficiale del campionato. Venti squadre impegnate, tra cui le nuove entrare Brescia, Lecce e Verona, salite dalla Serie B.

Non tutte le squadre potranno essere accoppiate liberamente, come ogni anno, infatti, la composizione del calendario sarà soggetta ad alcuni criteri da rispettare. Alla prima giornata e nei turni infrasettimanali del 25 settembre, il 30 ottobre e il 22 aprile, ad esempio, non potranno essere accoppiate le big Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma e non potranno sfidarsi squadre della stessa città.

Calendario Serie A 2019/20, dove vederlo in Tv

La diretta del calendario per la stagione 2019/20 partirà dalle ore 19 e verrà trasmessa dalle sale della Lega a Milano. L’evento sarà trasmesso da Sky Sport, che seguirà passo dopo passo la composizione del calendario dando spazio alle voci dei protagonisti. Il collegamento con il canale Sky dedicato al sorteggio partirà alle 18 e 30 e sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go.