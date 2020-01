Caltanissetta: muore lanciandosi dal viadotto con la tuta alare

Una morte per certa versi assurda, surreale. Premesso l’atavico sogno tutto umano di potersi librare in un volo liberatorio, tuttavia l’evidenza dei fatti dimostra che, senza determinate condizioni e relative attenzioni, anche provare soltanto per qualche minuto la sensazione di planare nell’aria, richiede una precisa pianificazione ed un team di assistenti di rodate capacità.

La disgrazia della quale ci accingiamo a dare notizia spiega però che, il 25enne precipitato giù dal viadotto San Giuliano a Caltanissetta, tentando di lanciarsi con una tuta alare, era uno sportivo appassionato del genere, e che aveva alle spalle diversi lanci con il parapendio.

Fatto è che è inspiegabile la scelta del giovane parmense di ‘partire’ da un viadotto piuttosto che da un’alta cima, come di solito fanno coloro che si lanciano con la tuta alare.

Speriamo che le indagini degli agenti, e la donna che lo accompagnava, possano dare una spiegazione a questo lancio anomalo…

