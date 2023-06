Campi rom, M5S – LcR: “Bonificare area La Barbuta prima di destinarla a qualsivoglia attività”

“Destinare agli autodemolitori l’ex campo rom La Barbuta senza una preventiva bonifica non è la cosa migliore da fare.

Parliamo di un’area che conosciamo bene, dal momento che è stata proprio l’Amministrazione Raggi a disporne la chiusura – in ossequio alle direttive europee in materia di superamento dei campi rom e per favorire la piena inclusione e il reinserimento nella società dei suoi occupanti – con delibera n.105/2017.

L’area, liberata durante la sindacatura di Virginia Raggi, è dunque tornata nella disponibilità di Roma Capitale la quale, nei due anni di gestione Pd, non ha tuttavia provveduto alla sua bonifica.

Alla luce di ciò, chiediamo al sindaco Gualtieri di procedere in tal senso prima di decidere che tipo di destinazione dare a questa zona e come utilizzarla per perseguire al meglio l’interesse pubblico“.

Lo dichiarano, in una nota, i gruppi capitolini consiliari M5S e Lista Civica Raggi.

Max