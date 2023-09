Campidoglio – Un successo il seminario riservato ai dirigenti capitolini sull’antiriciclaggio

Si è tenuto presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, il seminario “I doveri antiriciclaggio della Pubblica amministrazione e la comunicazione di operazioni sospette alla UIF”, dedicato alla Dirigenza di Roma Capitale e organizzato dalla Scuola di Formazione Capitolina in collaborazione con l’Unità d’Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.

Obiettivo, delineare il quadro degli obblighi e delle competenze dei dirigenti sulla materia e la funzione ed il ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia.

Ha aperto l’evento il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Silvia Scozzese, che ha sottolineato il ruolo strategico dei pubblici funzionari, che rappresentano i punti di contatto con la cittadinanza e principali committenti e datori di lavoro sul territorio, nella rilevazione e nella segnalazione di eventuali anomalie sintomatiche di operazioni sospette.

Un ruolo che assume maggior rilievo in vista della candidatura di Roma Capitale quale sede dell’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA).La Direttrice della Direzione antiriciclaggio Rosa Mileto ha poi illustrato i compiti e le funzioni in materia di antiriciclaggio rimessi al cosiddetto Gestore, evidenziando come l’impalcatura organizzativa che prevede la presenza di referenti antiriciclaggio presso ciascuna struttura dell’amministrazione capitolina consenta di realizzare una rete capillare di controllo e monitoraggio efficace e snella.

Successivamente, Anna Maria Antonietta Carriero e Italo Borrello, rispettivamente Capo del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali e Dirigente del Servizio Normativa e Collaborazioni Istituzionali dell’UIF, hanno delineato il quadro sistemico dell’apparato amministrativo antiriciclaggio e del ruolo della UIF e delle Pubbliche Amministrazioni, con un focus sugli indicatori di anomalia.

Infine, Daniela Muratti e Roberto Lo Santo, in qualità di Capo del Servizio Operazioni sospette e Dirigente presso il Servizio Operazioni Sospette UIF, hanno illustrato gli aspetti organizzativi ed operativi dell’attività dell’UIF e descritto alcuni casi particolarmente significativi di segnalazioni effettuate da parte di comuni italiani.

Il seminario è stato il primo appuntamento del percorso formativo in materia di antiriciclaggio, avviato dalla Scuola di Formazione Capitolina in collaborazione con l’UIF della Banca d’Italia, che ha visto una forte partecipazione da parte dei Dirigenti capitolini e che a cascata coinvolgerà anche i referenti antiriciclaggio con attività formative laboratoriali specifiche.

