Campo nomadi Castel Romano: chiusura entro novembre

Campo nomadi di Castel Romano sulla Pontina da smantellare entro novembre. Il Comune di Roma ha infatti affidato l’appalto per «sostenere percorsi di inclusione sociale della popolazione presente nel villaggio attrezzato» e quindi «di consentirne il superamento».

Da ricollocare ci sono un totale di 570 persone, suddivisi in 128 nuclei familiari a cui potrebbero andare fino a diecimila euro per il «sostegno alloggiativo», come riportato da Il Messaggero. Nessuno sgombero in vista: i residenti del campo rom a nord di Pomezia e a poca distanza dall’outlet e dal parco giochi saranno gradualmente invitati a lasciare spontaneamente i moduli abitativi.

Il 2022 potrebbe essere insomma l’anno della fine del campo, aperto “in via provvisoria” nel 2005. Bisogna aspettare il 2021 per il primo sgombero, appena il 10 per cento del campo. Finora il campo rom è costato alle casse del Comune di Roma la bellezza di 20 milioni di euro.