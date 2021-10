Candidato M5S aggredito a Nardò, il sindaco: “Lite per il calcio, non politica”

”Le ragioni dello scontro tra due signori in piazza Salandra sono di natura esclusivamente calcistica. Una contrapposizione personale nata non certo ieri sera e comunque in contesti lontanissimi dalla politica. Non c’entra la politica, quindi, non c’entrano le candidature, non c’entrano le elezioni. Sicuramente questi signori potevano regolare le proprie questioni altrove e in modo infinitamente più civile. Da parte mia auguro alla persona aggredita una pronta guarigione. Detto ciò, è stomachevole che i soliti sciacalli provino a strumentalizzare perfino queste circostanze. Siamo stanchi di veder utilizzato ogni pretesto per cercare di avere un tornaconto politico. Un atteggiamento da avvoltoi e una retorica di cui si devono vergognare”. Così il sindaco, ricandidato, di Nardò, Pippi Mellone, dopo l’aggressione denunciata da un candidato M5S ieri in piazza a Nardò.