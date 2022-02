Capienza stadi: “Un primo allargamento, già dal 1° marzo, porterà al 75% il limite all’aperto ed al 60% al chiuso”

“Il Ministro della Salute Roberto Speranza e la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali stanno lavorando congiuntamente ad un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all’aperto ed al chiuso”.

Dunque, come rivela una nota diffusa poco fa, congiuntamente con il governo, la Figc sta lavorando per far sì, che in tempi brevi, si possa tornare ad una capienza del 100% negli stadi.

Dalla Figc: “Un primo allargamento, dal 1° marzo porterà al 75% la capienza all’aperto ed al 60% al chiuso”

Fonti interne alla Figc hanno confermato che si tratti di molto di più che un’ipotesi e, addirittura, sarebbe già stata fissata una data di massima: dal 1 marzo intanto, per una arrivare ad una capienza al 75%: “Si lavora ad un primo allargamento, a partire dal 1° marzo, che porterà al 75% ed al 60% il limite delle capienze rispettivamente all’aperto ed al chiuso. Per poi proseguire con le riaperture complete qualora la situazione epidemiologica continuasse il suo trend di calo”.

Max