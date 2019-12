Capodanno 2020: le migliori frasi divertenti, immagini e GIF animate da inviare su WhatsApp

Per fare gli auguri a Capodanno 2020 ci sono tanti modi divertenti ed originali. Piuttosto che inviare il classico messaggio pre-impostato “Buone Feste e Felice Anno Nuovo” abbiamo pensato di realizzare una raccolta con i migliori messaggi di Capodanno 2020 da inviare su WhatsApp.

Il 31 dicembre, giornata di San Silvestro, tantissime persone in tutta Italia cercano su Google le frasi da mandare ad amici, parenti e colleghi per fare gli auguri di buon anno nuovo. Per facilitare i nostri lettori nella ricerca dei migliori messaggi di auguri ma anche immagini animate, GIF e adesivi abbiamo pensato di creare uno speciale di Capodanno 2020 con tutti i contenuti più belli pronti per essere personalizzati ed inviati.

In questo articolo potete trovare frasi belle e video divertenti, pronti per essere caricati su WhatsApp o per essere condivisi su Facebook ed altre piattaforme social. Aspettando il nuovo anno, dunque, ecco i migliori messaggi di auguri tra cartoline e biglietti ma anche GIF animate, immagini, scatti simpatici e qualsiasi altra tipologia di post social. Ecco i migliori messaggi di Buon Anno Nuovo 2020 da mandare a parenti, colleghi di lavoro e amici.

