Carceri, interrogazione Pd all’Ue: “In Italia situazione allarmante, intervenite”

(Adnkronos) – “La situazione delle carceri in Italia è allarmante e richiede interventi urgenti e strutturali. Per questo ho depositato un’interrogazione alla Commissione Europea per chiedere se è conoscenza della situazione in Italia e se prevede di adottare delle misure per farvi fronte”. Così Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo.

“Il sovraffollamento e la costante violazione dei diritti più elementari – prosegue – rappresentano una vera e propria emergenza come ha evidenziato il Cpt, l’organo antitortura del Consiglio d’Europa. Il Governo però sembra del tutto indifferente e, anzi, abbraccia un giustizialismo disumano, che aggrava e inasprisce i problemi già esistenti”.

“La maggioranza, con un colpo di mano della Lega, modifica la legge per costruire nuove case famiglia e si scaglia contro i bambini. Sceglie infatti di trattenere in carcere 26 bimbi al seguito di 23 madri detenute, in quanto recidive. Come se non bastasse, Fdi propone una legge per abrogare il reato di tortura, cancellando di fatto gli articoli 613 bis e 613 ter del Codice penale. Le misure proposte dal Governo – conclude – violano i diritti sanciti nei trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione”.