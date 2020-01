Carfagna: “Come Le Pen in Francia, la Destra rischia l’isolamento”

Ha da poco presentato ufficialmente il suo movimento, Voce Libera, per contribuire a portare voti nel centrodestra, spiega la deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, in un’intervista rilasciata ad ‘Avvenire’.

“È evidente che oggi i rapporti di forza nel centrodestra sono radicalmente cambiati. Ma se sono scesa in campo con la mia associazione, Voce Libera, è proprio perché non mi rassegno a una Forza Italia al 7%. Allo stato attuale la destra, da sola, rischia di fare la fine di Marine Le Pen in Francia: grandi consensi, ma alla larga dal perimetro del governo – afferma la deputata – O rischia di lanciarsi in improbabili alleanze, come quella che abbiamo visto tra Lega e M5S: zero risposte al Paese, tanta propaganda ed estenuante gara a chi prende più ‘like’ sui social. Se rinunciamo ad avere una presenza moderata significativa nel centrodestra – aggiunge ancora la deputata – lasceremo campo a una politica parolaia che alimenta la paura e la protesta, metteremo definitivamente al bando la politica che studia i dossier e siede con credibilità ai tavoli europei e internazionali. Ma la protesta lascia detriti e, lo abbiamo visto, non assicura un governo stabile“.

Max