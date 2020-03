Carlo Casini, chi era il padre del Movimento per la Vita morto a 85 anni

“Le difficoltà della vita non si superano sopprimendo la vita, ma superando insieme le difficoltà”. Era questo il motto che Carlo Casini ha portato avanti per tutta la sua vita, spenta oggi all’età di 85 dopo una lunga malattia. Politico, magistrato e attivista cattolico: Casini ha speso buona parte della sua esistenza a sostegno del diritto alla vita.

Per 40 anni, infatti, Carlo Casini si è battuto per i diritti della maternità e della vita nascente, opponendosi all’aborto e alla soppressione della vita, sotto ogni aspetto. È il padre e fondatore del movimento per la Vita in Italia e in uno dei pionieri del nostro paese per organizzazioni pro-life.

Carlo Casini, una vita spesa per la vita

Una vita spesa per la vita: si potrebbe riassumere così l’esistenza di Carlo Casini, che ci ha lasciato oggi a 85 anni nella sua casa a Roma. Si è spento a seguito di una lunga malattia, la Sla, che negli ultimi anni aveva ridotto le sue facoltà fisiche e intellettive.

Casini lascia in eredità la sua idea alla vita testimoniata dalla creazione del Movimento alla Vita che oggi può contare su centinaia di centri aiuto per neo mamme e mamme in difficoltà. Un tocco tangibile della sua premura e del suo impegno per la vita che non va sprecata. Mai.